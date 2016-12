HinterbrÃ¼hl

Kritik an seinen Aussagen und deren Wahrheitsgehalt muss derzeit Bürgerlisten-Chef Ferdinand Szuppin hinnehmen. Vor Wochen hatte Ortschef Erich Moser, ÖVP, in der Diskussion um den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan gemeint: „Szuppin stellt Sachen in den Raum, die falsch sind.“

Dann meldete sich der ehemalige Bürgerlisten-Gemeinderat Kurt Stettner (nun freier Mandatar): „Er regiert einsam mit einigen Ja-Sagern und verbreitet Unwahrheiten. Er brachte als Bürgerliste, ohne die Fraktion zu fragen, Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen den ehemaligen Vizebürgermeister Hermann Klein ein.“

"Das ist schon wieder eine Lüge."

Szuppin hatte geltend gemacht, er habe die Anzeige als Privatperson getätigt. Dazu schaltet sich nun Klein ein: „Das ist schon wieder eine Lüge. Er hat als Bürgerliste geklagt, das habe ich schwarz auf weiß. Die Bürgerliste hat einen untergriffigen Wahlkampf mit vielen falschen Behauptungen geführt.“

Szuppin dazu: „Ich habe die Fraktion nicht gefragt, das stimmt, ich habe im Namen der Bürgerliste gehandelt, aber als Einzelperson. Ich bin absichtlich nicht an die Öffentlichkeit gegangen und finde mein Verhalten korrekt.“