HinterbrÃ¼hl

„Es gibt in Österreich viele Familien, denen es nicht so gut geht, die sich in schwierigen Phasen befinden, die finanzielle Nöte haben, berufliche oder familiäre Probleme, kein funktionierendes soziales Netzwerk haben“, ist die Hinterbrühlerin Ulli Ornauer überzeugt. Sie erfüllt seitens des Vereines „Weihnachtszauber“ in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft Wünsche ans Christkind. Finanziert werden die Geschenke durch Spenden an den Verein und eine eigens dafür konzipierte Christkindglockerl-App.

Welche Familien im Bezirk einer Unterstützung bedürfen, erfährt Ornauer von der Behörde. Dort ist Beatrix Steinhardt im Fachbereich Sozialarbeit tätig: „Wir betreuen Familien mit Kindern im Alter bis 18 Jahren, die aus den unterschiedlichsten Gründen in einer schwierigen Lage sind. Auf diesen Familien lastet gerade zu Weihnachten ein enormer Druck, sie können den Erwartungen nicht gerecht werden, auch was die Geschenke betrifft, wir haben da oft Krisenarbeit zu leisten.“

15 Wünsche erfüllt

Steinhardt vermittelt zwischen dem Verein und den Familien, „dank ihrer Unterstützung können wir viel bewegen und Weihnachten ein bisschen verzaubern“, sagt Orn auer.

Heuer konnten die Wünsche von 15 Kindern aus sieben Familien erfüllt werden. Am Vormittag des Heiligen Abends wurden die Packerl vor die Haustüren der Familien gelegt, via SMS wurden die Eltern oder Pflegeeltern verständigt, dass das Christkind da war. Der Verein hilft aber auch Familien in Wien. Ornauer: „Wir haben uns darum gekümmert, dass sie sich einen Christbaum kaufen können, Strumpfhosen für die Kinder, ein gebrauchtes Fahrrad und Skianzüge als Geschenke organisiert. Familien können das ganze Jahr über Kontakt mit uns aufnehmen, wir freuen uns, wenn wir helfen können.“

www.verzauberte-weihnachten.at