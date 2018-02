„Immer wieder sprechen mich Leute auf die Schlägerungen an, die entlang der B 11 durchgeführt werden“, so Bürgermeister Erich Moser, ÖVP, über die trostlos anmutende Waldböschung: „Es ist allerdings nichts, womit die Gemeinde befasst ist, denn es sind die Bundesforste, die als Sicherheitsmaßnahme Waldstreifen entlang der Straße schlägern.“

Dies sei nicht nur hier an der B 11 so, sondern auch in anderen Orten, weiß Moser: „Das Ganze ist als Sicherheitsmaßnahme gedacht, denn letztlich sind die Bundesforste verantwortlich, wenn ein Baum auf die Straße stürzt.“

"Gewisse Maßnahmen sind einfach erforderlich"

Der Ortschef kennt die Situation auch aus Gemeindesicht, denn in der Johannesstraße mussten ebenso Bäume gefällt werden wie bei der Mittelschule beziehungsweise und der Hermann Gmeiner-Schule. „Ich musste auch selbst meine Schubert-Linde zurückschneiden, gewisse Maßnahmen sind einfach erforderlich“, betont Moser in seiner Eigenschaft als „Höldrichsmühle“-Besitzer.

Auf Anfragen besorgter Bürger, warum Gemeindearbeiter Bäume fällen, hält der Hinterbrühler Bürgermeister entgegen: „Es gibt einen Baumkataster, jeder Baum wird genau angeschaut, die Gemeindearbeiter haben eine Schulung absolviert“, bei prekären Fällen werde eine Fachfirma herangezogen.