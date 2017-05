Zwei bislang unbekannte Täter brachen am 18. März 2017 zwischen 20.19 und 20.42 Uhr in ein Wohnhaus in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) ein und stahlen Silberbesteck im Wert von ca. 50.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach dem Duo, das bei dem Einbruch von der Überwachungskamera gefilmt wurde, und veröffentliche das Foto eines der beiden Täter.

Hinweise zu dem unbekannten Täter werden an die Polizeiinspektion Perchtoldsdorf unter der Telefonnummer 059133-3342 erbeten.