Ein Treffen der Bundesarbeitskammer in Vorarlberg nutzte der Wiener Neudorfer Franz Hemm, Vizepräsident der Arbeiterkammer NÖ, zu einem Firmenbesuch beim Wäscheproduzenten & Textilriesen „Huber Holding“ in Götzis und Mäder. Der Termin kam nicht zufällig zustande, ist mit Martin Zieger (51) doch seit über einem Jahr ein Mödlinger Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

Der Mann von ÖVP-Stadträtin Roswitha Zieger kann damit seiner Laufbahn einen weiteren Stempel aufdrücken.

Schon in jungen Jahren (1994 bis 2000) war er Vorstand der Palmers AG, danach bis Ende 2005 Geschäftsführer von Charles Vögele in Österreich sowie anschließend CEO des niederländischen Wäschefilialisten Hunkemöller (bis Ende 2009).

Zuletzt war Zieger Unternehmensberater und Verwaltungsrat und hat sich – in diesem Fall erfolglos – um Übernahme der Drogeriemarktkette „Schlecker“ als „dayli“ bemüht.

Zieger ließ es sich nicht nehmen, Hemm und Vorarlbergs AK-Präsident Hubert Hämmerle persönlich durch die Produktion zu führen, wo gezeigt wurde, wie aus Garn die Wäsche-Spezialitäten gemacht werden, die auf der ganzen Welt in den Shops der eigenen Marken oder auch in Luxuskaufhäusern von Hawaii oder New York hängen.

Mit Ziegers Engagement ist’ nicht abgetan: seit Kurzem ist noch ein weiterer Mödlinger in der Huber-Holding tätig: Ehrenfried Werderits (56), zuvor unter anderem bei Semperit, den Österreichischen Bundesforsten sowie der Lauda Air tätig, ist neuer Finanzvorstand.