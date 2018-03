Martin Schuster (50), Perchtoldsdorfs Bürgermeister & ÖVP-Bezirksparteivorsitzender, geht in seiner bereits 3. Funktionsperiode als Landtagsabgeordneter. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner habe Arbeit, Gesundheit, Mobilität und Familie als Schwerpunkte genannt und „diese vier Bereiche wollen auch wir im Bezirk Mödling ins Zentrum unserer Arbeit stellen. Denn das sind die Themen, die die Menschen auch in unserem Bezirk beschäftigen“, macht Schuster deutlich.

„Oberstes Ziel bleibt die Weiterentwicklung unserer Region. Dabei müssen wir neue Herausforderungen auch neu beantworten. Und wir müssen Räume neu denken, gerade in unserem Bezirk Mödling gibt es wichtige Verbindungen zu anderen Bezirken, was Arbeit, Wirtschaft und natürlich den Verkehr betrifft“, weißt Schuster.

In welchen Ausschüssen er tätig sein werde, stehe ab 4. April fest. Wie man hört, ist Schuster für eine „höhere“ Position innerhalb der Partei vorgesehen, Statement dazu wollte er noch keines abgeben.

Weninger feiert Comeback im Landtag

Ein Comeback im Landtag feiert SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Hannes Weninger (56). Für den Gießhübler, der die vergangenen zehn Jahre im Nationalrat tätig war, kein Neuland.

Er gehörte schon von 1997 bis 2008 dem Landes-Parlament an, darunter auch als SP-Klubobmann. Weninger wurde als Bereichssprecher für EU-Angelegenheiten, Entwicklungspolitik und den Rechnungshof nominiert“ und er will getreu seinem Wahlslogan weiterhin „über den Tellerrand schauen. Zukunftsorientierte und nachhaltige Lösungen in der Bildungs-, Verkehrs- und Wohnbaupolitik, vor allem aber im Gesundheitswesen dürfen nicht länger an starren Gemeinde-, Bezirks- und Landesgrenzen scheitern“.

Er will einen „Runden Tisch“ mit den Mandataren aus dem Bezirk Mödling initiieren. „Dabei sollen wichtige Projekte für die Region definiert werden, die wir dann gemeinsam um- und durchsetzen können“, präzisiert Weninger.

Zwei NEOS-Damen als „Kontrollkraft“

Stark vertreten ist Pink: Von den drei NEOS-Mandaten gehen mit Indra Collini (47) aus Brunn am Gebirge und Edith Kollermann (54) aus Breitenfurt gleich zwei in den Bezirk Mödling.

Collini war es zudem vorbehalten, als erste NEOS-Mandatarin das Landtags-Rednerpult zu erklimmen und ihre Sicht der Dinge zum Regierungsprogramm zu äußern: „Wir wollen ein Land, in dem wir Bürgerinnen und Bürger die besten Chancen haben. Jetzt und in Zukunft“. Die drei NEOS-Mandatare werden ihren Beitrag als „Reformmotor und Kontrollkraft leisten“.

Kollermann hat in ihrer ersten Sitzung „schon sehr interessante Erfahrungen gemacht“. Sie bereite sich nun auf die kommenden Aufgaben im Gesundheits-, Sozial-, Umwelt- und Verkehrsausschuss vor. Als Steuerberaterin ist sie auch schon gespannt über das Landes-Budget, das sie etwa im Mai erhalten wird.

Bundesrätin wird am 3. April angelobt

Mit einem Bundesrats-Mandat versehen wurde JVP-Bezirksobfrau Marlene Zeidler-Beck (30); die Gemeinderätin aus Maria Enzersdorf schaffte es dank ihrer 1.997 Vorzugsstimmen in die zweite Kammer des österreichischen Parlaments; der VP-Landesparteivorstand hatte sie als Beste aller neuen Kandidatinnen dafür vorgeschlagen.

Zeidler-Beck will „als jüngste Bundesrätin weiterhin für junge, mutige Politik sorgen und das Beste für den Mödlinger Bezirk herausholen“. Die Angelobung erfolgt im Rahmen der ersten Sitzung nach den Osterfeiertagen am 3. April.

Mit Martin Eichtinger (56) ist überraschend eine sechste Person aus dem Bezirk Mödling im neuen Landtag vertreten. Der Spitzendiplomat, der in Perchtoldsdorf wohnt, wurde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ins Regierungsteam geholt. Er ist für „Wohnen“, „Arbeit“ und „Internationale Beziehungen“ zuständig. Ein Interview mit dem ÖVP-Mann gibt’s auf der Seite 16.