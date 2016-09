Der 54-Jährige soll in Nieder- und Oberösterreich, Wien und der Steiermark Waren im Wert eines sechsstelligen Eurobetrages gestohlen haben. Der Rumäne wurde in Wiener Neustadt inhaftiert. Er war nicht geständig, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ am Donnerstag.

Im Fahrzeug des Mannes entdeckten Polizisten Produkte aus einem Geschäft in Vösendorf im Wert einer niedrigen fünfstelligen Eurosumme. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige seit dem 20. Juni Ladendiebstähle in mindestens vier Filialen verübt haben soll. Die Erhebungen dazu seien noch im Laufen, teilte die Polizei mit.