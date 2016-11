„EVN Wasser“ will nun auch im Industrieviertel Naturfilteranlagen bauen und so für weicheres Wasser sorgen. Im Weinviertel habe man damit bei der Bevölkerung „massives positives Feedback erhalten. Das haben wir nicht einmal bei Preissenkungen“, betonte Pressesprecher Stefan Zach auf NÖN-Anfrage: „Dort gibt’s hervorragendes Wasser, allerdings mit bis zu 38 Grad Deutscher Härte.“ Das Wiener Hochquellwasser habe zwischen 8 und 10...

Mit eben jener Erfahrung aus dem Waldviertel will EVN Wasser nunmehr auch im Bereich der Brunnenfelder Wienerherberg (Bezirk Wien-Umgebung) und Petronell (Bruck an der Leitha) reagieren und Naturfilteranlagen einbauen. Das Ziel: bis 2020 sollen 150.000 Einwohner in insgesamt 33 Gemeinde weiches Wasser erhalten.

Keine Gebührenerhöhung

Die EVN-Verantwortlichen touren seit Monaten durch die Gemeinden, um Informationsarbeit zu verrichten. „Bislang haben wir fast 90-prozentige Zustimmung“, so Zach. Natürlich höre man auch negative Stimmen, darunter „Wird es eine Gebühren-Erhöhung geben? Wird es ein Einspruchsrecht gegen diese Versorgungsmaßnahme an einem Grundnahrungsmittel geben?“

Zach beruhigt: „Es wird keine Gebührenerhöhung geben. Wir bringen die Kosten unter. Es ist etwas anderes, wenn eine einzelne Gemeinde, wie etwa Perchtoldsdorf, eine eigene Anlage bauen will. Das ist natürlich wesentlich teurer.“

Zudem werde bei Naturfilteranlagen mit feinen Filtern lediglich ein Teil der Calcium- und Magnesium-Ionen entfernt. Die Härtegrade können auf etwa 10 bis 12 gesenkt werden.

Verwirrung um Liste mit „Tirolerhof“

Dass in der Liste der betroffenen Gemeinden auch der Perchtoldsdorfer Ortsteil „Tirolerhof“ aufscheint, erklärt der zuständige Gemeinderat Alexander Nowotny, ÖVP, so: „Mich haben schon viele Leute angerufen, die mich gefragt haben, was dahintersteckt. Sie hätten bei unserer Befragung eigentlich gegen weicheres Wasser gestimmt. Keine Angst, bei uns bleibt alles beim Alten. Bei der Leitung im Tirolerhof handelt es sich um eine, bei der nur im äußersten Notfall zurückgegriffen werden würde. Und selbst dann käme dieses Wasser in einen Speicher, wo es wiederum mit unserem harten Wasser vermischt werden würde.“

Um die Personen zu unterstützen, die in ihren Haushalten die Wasserhärte (derzeit 28) reduzieren wollen, sei in Kooperation mit den örtlichen Installateuren sowie den Firmen SHT und BWT ein „Enthärtungs-Paket“ für private Anlagen geschnürt worden: um etwa 3.000 Euro.