Kinderdorf-Leiter Thomas Wick machte deutlich: „In den letzten 60 Jahren konnten wir insgesamt über 1.500 Kindern und Jugendlichen ein neues liebevolles Zuhause geben.“

Ganz nach dem Wunsch und Gedanken des SOS-Kinderdorf-Gründers Hermann Gmeiner, der sagte: „Es muss einen Weg geben, jedem Kind wieder eine Mutter, Geschwister und ein Daheim zu geben, damit dieses Kind wieder einen Alltag erleben darf wie jedes andere Kind in dieser Welt.“

Umfangreiches Fest-Programm zum Jubiläum

Acht Jahre nach der Gründung des ersten SOS-Kinderdorfs bat Hermann Gmeiner die Menschen in Niederösterreich und Wien um Unterstützung für den Bau eines SOS-Kinderdorfs in Hinterbrühl. Das Echo in der Bevölkerung war überwältigend, sodass 1957 das SOS-Kinderdorf Hinterbrühl als 4. SOS-Kinderdorf in Österreich mit zehn Familienhäusern eröffnet werden konnte.

Aktuell werden in Hinterbrühl 112 Kinder, Jugendliche und 10 Erwachsene betreut, alles in allem sorgen etwa 220 Personen für Leben am Standort.

Am 1. Mai gibt’s ein umfangreiches Fest-Programm, das Ö3-Moderator Thomas Kamenar um 12 Uhr eröffnen wird. Startgast ist Hitparaden-Stürmer Thorsteinn Einarsson, das Team des „Circus Pikard“ hat seine Zelte im SOS-Kinderdorf aufgeschlagen – Vorstellungen gibt’s um 14 und 16 Uhr.

Beim Benefizkonzert am Freitag, 5. Mai ab 18 Uhr sorgen die „Gumpoldskirchner Spatzen“, Finalisten bei der „Großen Chancen der Chöre“ 2016 und Thomas David, 2013 Sieger der ORF-Talentshow „Die große Chance“, für beste Unterhaltung. Die Einnahmen kommen Kinder und Jugendlichen, die im SOS-Kinderdorf Hinterbrühl betreut werden, zugute.

Mehr über die Betreuungsformen sowie Erinnerungen ehemaliger SOS-Kinderdorf-Kinder, darunter die des langjährigen SOS-Kinderdorf-Regionaldirektors für Südostasien & „Außenminister“ Richard Pichler, nunmehr Generalsekretär von SOS-Kinderdorf International, gibt’s in den Mödlinger NÖN.