Kaum zu glauben, aber es sind bereits 20 Jahre, seit Bruno Max das Mödlinger Stadttheater übernommen hat. „Damals war Helmut Lohner in der Josefstadt und Claus Peymann hat die Burg verlassen“, erinnert sich der Intendant. „Allein St. Pölten hat in dieser Zeit vier Intendanten gesehen.“

Viel hat sich seit dem März des Jahres 1997 getan. „Das Haus war damals nicht für den Spielbetrieb gebaut, wir mussten Bühne und Infrastruktur deutlich erweitern, neue Leitungen wurden gelegt und vieles andere mehr.“

Auch die künstlerische Bilanz des nach St. Pölten und Baden drittgrößten Hauses Niederösterreichs kann sich sehen lassen: 212 Inszenierungen, 32 Regisseure, rund 400 Schauspieler und 2.000 Vorstellungen hat es gesehen.

"Wir haben Subventionszusagen für die nächsten Jahre"

Auch wenn sich Max mehr Geld und weniger Arbeit wünscht, ist er nicht unzufrieden: „Wir haben Subventionszusagen für die nächsten Jahre – und das Theater wird nicht infrage gestellt, das ist ja schon was.“

An Plänen mangelt es ihm nicht, außer „älter und weiser zu werden“ will er auch weiterhin mit allen Kräften für die nächsten Produktionen arbeiten: „Ich finde es schön, wenn Theater Menschen berührt und auch einmal Kontroversen auslöst.“

Was ihn besonders freut und auch nicht so oft der Fall ist: „Es ist schön und selten, dass das Spektrum des Publikums, so wie bei uns, so breit gefächert ist; von sehr konservativ bis sehr fortschrittlich, von Leuten, die Unterhaltung wollen bis zu denen, die den rein künstlerischen Aspekt suchen, sie alle kommen in einem Haus zusammen, wir sind künstlerische Nahversorger, aber das hält uns nicht davon ab, Ambitionen zu haben.“

Das 20-Jahr-Jubiläum will Bruno Max mit einem großen Fest am 2. März begehen.