Joesi Prokopetz: „Giraffen können nicht husten“ .

Der in Brunn am Gebirge lebende Kabarettist Joesi Prokopetz - Großmeister des geistreichen Wortspiels - war am vergangenen Dienstag im Casanova in Wien bei der ausverkauften Premiere seines Stücks „Giraffen können nicht husten“ in absoluter Höchstform.