Kaltenleutgeben

Das Budget 2017 wurde einstimmig beschlossen. Allerdings gibt es aufgrund der Verhandlungen des Finanzausgleiches zwischen Bund, Ländern und Gemeinden eine Finanzierungslücke von 150.000 Euro. Diese muss noch durch Umschichtungen im Budget geschlossen werden. Die größten Budgetbrocken sind die Renovierungen des Rathauses, der Volksschule sowie der Hochwasserschutz.

Bürgermeister Josef Graf, SPÖ, ist zufrieden: „Das Budget ist ausgeglichen und wir können unseren gesamten Haushalt abdecken.“

„Ansatz her in Ordnung“

Vom „Ansatz her in Ordnung“ hält auch Johann Schadwasser, ÖVP, das Budget: „Im nächsten Jahr sind große Brocken zu stemmen. In Summe ergibt das einen Rahmen, der selbst mit Kreditaufnahmen und Unterstützung durch das Land schwer zu stemmen sein wird. Der Ermessensspielraum für zusätzliche Ausgaben wird sehr eng sein.“

Gabriele Gerbasits von den Grünen „hätte es gefreut, wenn die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt Eingang ins Budget gefunden hätten. Dazu hätte man aber die Werkstatt anderes abwickeln müssen. Wir hoffen, dass im Nachtragsbudget noch Projekte von der Bevölkerung Eingang finden. “

Vize Hannes Stiehl, FPÖ: „Als Koalitionspartner und in den Ausschüssen konnten wir das Budget mitgestalten. Das Resultat ist ein Plan, der kurz- und mittelfristig die öffentlichen Leistungen gleich hochhält und dennoch ambitionierte Projekte, die Rathausrenovierung sowie die Vorbereitung des Hallenausbaus, berücksichtigt. Trotzdem schaffen wir es, den Haushalt trotz notwendiger Kreditaufnahmen solide zu halten. Das wird der Gemeinde Ausgabendisziplin abverlangen, die wir als Mitglied der Regierungskoalition im Sinne langfristiger Gesundheit unterstützen. “