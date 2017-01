Um das Kulturangebot für die Bürger noch interessanter zu gestalten, läuft noch bis zum Ende der Semesterferien eine Online-Kulturumfrage via auf der Gemeindehomepage. Initiator und Mitglied des Kulturausschusses Wolfgang Kastenhofer, FPÖ, erzählt: „Im Kulturausschuss sind wir dafür verantwortlich, mit öffentlichem Geld verantwortungsvoll die Kultur in Kaltenleutgeben zu fördern. Wir bemühen uns also, Veranstaltungen mit Niveau zu bringen, die das Interesse der Bürger treffen.“

Daher kam Kastenhofer die Idee, die Bürger zu befragen. Als EDV-Spezialist entschied er sich für eine Online-Umfrage und damit für ein Werkzeug, mit dem die Umfrage technisch gut und gratis realisiert werden kann.

"Werden Ergebnisse präsentieren"

Mit an Bord ist Amtsleiter und Vorsitzender des Kulturausschusses Peter Fuchs, SPÖ, der die benötigten Kommunikationsmedien der Gemeinde zur Bewerbung für die Teilnahme zur Verfügung stellte. Kastenhofer: „Selbstverständlich werden wir auch die Ergebnisse gemeinsam präsentieren und Konsequenzen umsetzen.“

Inhalt der Umfrage unter anderem: Die Interessen der Bürger, wie teuer eine Karte für Veranstaltungen sein darf, warum gegebenenfalls Veranstaltungen von den Bürgern nicht besucht werden und wie man die Auslastung verbessern kann.

Darüber hinaus kann der Gemeinderat in der Planung von öffentlichen Gebäuden auch die notwendige Ausstattung und Technik entsprechend planen. „Ohne großen Aufwand leisten wir so einen bürgernahen Beitrag zur Lebensqualität in Kaltenleutgeben“, so Kastenhofer.