Mit einer Festmesse beging Pfarrer Herbert Kraus sein 30-jähriges „Dienst“-Jubiläum als Pfarrer in Kaltenleutgeben. Im Jahr 1975 wurde Kraus zum Priester geweiht und verbrachte dann drei Jahre als Kaplan in der Pfarre St. Stephan in Baden. Weitere acht Jahre war er Kaplan im 21. Wiener Gemeindebezirk in Großjedlersdorf. Kraus erzählt: „Nach elf Jahren als Kaplan wollte ich eine eigene Pfarre übernehmen und kam im Jahr 1986 nach Kaltenleutgeben.“

„Zusammenarbeit mit Gemeinde ist sehr gut“

Kraus fühlt sich in der Gemeinde sehr wohl und ist gerne hier. Besonders gefallen ihm die schöne Lage und die barocke Kirche. „Auch mit der Bevölkerung habe ich mich schnell gut eingelebt. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniert hervorragend“, so Kraus.

In seiner Predigt hob Kraus hervor, dass ihm die Verkündigung des Glaubens ein sehr wichtiges Anliegen war und ist.

Die launige Festrede, zum Teil auch in lateinischer Sprache, hielt Robert Chlada, Mitglied des Pfarrgemeinderates. Vom Bürgermeister Josef Graf, SPÖ und vom Pfarrgemeinderat wurden an den Jubilar noch in der Kirche zum Dank für sein langjähriges Wirken Geschenke übergeben.

Die weiteren Feierlichkeiten setzten sich nach der heiligen Messe im Pfarrsaal mit einer festlichen Agape und gemütlichem Beisammensein fort.