Mit Vergewaltigung gedroht: Verdächtige ausgeforscht .

Jene Männer, die am 15. Juni an einem See in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) eine oben ohne badende Frau umringt und mit Vergewaltigung bedroht haben sollen, wenn sie nicht ein T-Shirt anziehe, sind nach Polizeiangaben vom Dienstag ausgeforscht worden. Erst am Vortag waren Fotos der Verdächtigen veröffentlicht worden.