„Tanzen, feiern, sterben“ – klingt nicht verheißungsvoll. Diese drei Worte stehen aber für den aktuellen Kassenschlager, der seit der Vorwoche in den Kinos zu sehen ist: „Die letzte Party deines Lebens“. Und der Leinwand-Hit ist untrennbar mit Mödling und den Gebhardt-Studios in der Neusiedler Straße verbunden.

Denn es war die Idee von Dani Purer, „einen jungen Film über eine Maturareise zu drehen“. Das war 2014. Der Beweggrund war ein simpler. „Es ist verdammt schwer, junges Publikum in Michael Hanekes ,L’amour’ zu bekommen.“ Zudem wollen Mädchen Romantik-Komödien sehen, Burschen Actionfilme. Der gemeinsame Nenner liege „irgendwo im Horror-Genre“.

Für Recherchen wurden 2015 zwei Autoren auf Mega-Maturareise – damals noch in der Türkei – geschickt. Zurückgekommen sind Karin Lomot und Robert Buchschwenter mit einem Party-Horrorstoff. „Aus filmischer Sicht perfekt“, meint Purer: „Tausende junge Menschen feiern Party und müssen doch um ihr Leben zittern.“

"Genre, das es in Österreich eigentlich nicht gibt"

Als Regisseur ist alsbald Dominik Hartl ins Spiel gekommen, der mit seinen beiden vorherigen Filmen, einem Teenager-Drama und einer Zombie-Horrorkomödie Erfahrung mit den passenden Genres hatte.

Entstanden sei, so Hartl, ein Film über ein „Genre, das es in Österreich eigentlich nicht gibt. Wir wollten auch ganz bewusst nicht den blutigsten aller Horrorfilme machen, um es einem großen Publikum möglich zu machen, den Film zu genießen. Daher haben wir sehr viele Momente geschaffen, an die man darüber hinaus anknüpfen kann – etwa die Maturareise und die Dynamik innerhalb einer Schulklasse“.

Durch die Initialzündung von Dani Purer war es naheliegend „Gebhardt Productions“ als Produktionsfirma zu gewinnen, die seit zwei Jahrzehnten unter anderem mit „Was gibt es Neues?“, „Wir sind Kaiser“, „CopStories“ und „Tatort“ für erfolgreiche Fernseh-Unterhaltung steht.

Noch ausstehende Zielgruppe bedienen

Für Florian Gebhardt, geschäftsführender Gesellschafter, war es „uns ein besonderes Anliegen, eine Zielgruppe zu bedienen, die sich vom österreichischen Kinofilm bisher vielleicht weniger angesprochen gefühlt hat. Hier liegt großes Potenzial, das auch für die Zukunft des heimischen Films nicht unbedeutend ist“.

Es sei eine „ganz besondere Herausforderung gewesen, inmitten dieser legendären X-Jam-Veranstaltung zu drehen. Das hat auch unser erfahrenes Filmteam auf bis dahin unbekanntes und forderndes Terrain geführt. Um die Geschichte erzählen zu können, mussten wir mittendrin sein“.

Das beeindruckende Rundherum – 80-köpfiges Filmteam, Kran, Hubschrauber – sei bei dem herrschenden Trubel fast nicht aufgefallen. Und auch die „Bürokratie“ war nicht „ohne“. Von sämtlichen Teilnehmern – egal, ob sie ins Bild kamen oder nicht – musste eine Einverständniserklärung eingeholt werden, von den Akteuren in – an Personen – kleineren Szenen weitere.

„Eigene“ Klasse in den Film eingebaut

Lange blieb die Frage unbeantwortet, ob man die Maturaklasse „verorten soll?“, machte Gebhardt deutlich. Schlussendlich war klar: „Wenn schon eine Klasse genannt werden soll, dann ist es die 8b aus der Keimgasse.“ In eben jener Klasse haben Purer und Gebhardt 1996 maturiert. Die Reise hat sie damals noch ins überschaubare türkische Kusadasi geführt.

Das Feedback nach der Filmpremiere sei „durchaus positiv gewesen“, ist das Duo zufrieden. Vor allem die oftmals gehörte Aussage – „Das schaut nicht aus wie ein österreichischer Film“ – wertet Gebhardt „als Kompliment“.