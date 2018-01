Die Region Wienerwald ist aus dem Dornröschen-Schlaf erwacht. Wachgeküsst von innovativen Betrieben (Gastronomie, Heurige, Hotelerie), die es verstanden haben, dass gemeinsam mehr zu erreichen ist als durch Alleingänge. Das Kochen eigener Süppchen mag vielleicht dem einen oder anderen Kunden gefallen haben, dem Gesamtwerk „Wienerwald Tourismus“ hat’s aber geschadet.

Und es braucht einen Dirigenten, der es versteht, all die Interessen einer derart umfassenden Tourismus-Destination – von Klosterneuburg bis Bad Vöslau – unter einen Hut zu bringen. Mit Mario Gruber, einer der Initiatoren der „Genussmeile“, die an zwei Wochenenden über 60.000 Besucher in die Thermenregion bringt, hat man bislang über einen perfekten Geschäftsführer der „Wienerwald Tourismus GmbH“ verfügt.

Sein Wechsel ins steirische Vulkanland ist bedauerlich, die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger muss klare Anforderungen beinhalten: Man braucht jemanden, der bodenständig, red-, leutselig und überzeugend ist. Einen zweiten Mario Gruber eben.