Unzählige Diskussionen wurden geführt, Unterschriftenlisten sind kursiert, ehe die Entscheidung schlussendlich auf höchster Landesebene gefallen ist: für zwei Landeskliniken-Standorte in Baden und Mödling – gegen einen gemeinsamen.

Die Jahre sind ins Land gezogen, in denen an der sinnvollen Aufteilung der Abteilung getüftelt wurde. Denn es war von Beginn an klar, dass es nur Grund-, aber keine Vollversorgung in beiden Häusern geben wird und kann.

So pendeln (werdende) Mütter seit geraumer Zeit ausschließlich nach Mödling, wo der Geburten-, Kinder- und Jugendschwerpunkt liegt.

Nun, seit der Eröffnung des Badener Klinikums, beginnt die Fächerverteilung auch im Sinne der Mödlinger zu wirken. Unfallpatienten sind ab sofort in Baden bestens aufgehoben. Mit all den (Transport-)Nachteilen.

Dass die Zweihäuser-Strategie nicht nur Vorteile hat, wird jetzt offensichtlich. Daher ist es umso wichtiger, das Personal von all den kritischen Stimmen auszuklammern; das gibt stets sein Bestes – egal, an welchem Standort.