Das politische neue Jahr beginnt in Mödling stets mit dem Empfang der ÖVP. Der war einmal so etwas wie die thematische Weichenstellung. Nicht umsonst haben sich politische Mitbewerber als „Freunde der ÖVP“ (so steht’s in der Einladung) unter die Gäste gemischt, um Hans Stefan Hintners Ankündigungen brühwarm zu erfahren.

Heuer könnte durchaus wieder ein bisserl Salz in die (Projekt-)Suppe gestreut werden. Vielleicht verkündet der Bürgermeister & ÖVP-Stadtparteichef, dass für den „Kursalon“ und die „Putscher-Mühle“ Käufer gefunden wurden, die Mödlinger Baugenossenschaft noch mehr Gemeindewohnungen übernimmt und dank der finanziellen Unterlage endlich mit dem Umbau des alten Finanzamts zu einem modernen Gemeindeamt inklusive Bürgerservicebüro begonnen werden kann.

Oder Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner hat (als Ehrengast) die Förderzusage für den neuen Eislaufplatz mit; nicht als Neujahr-Kracher, sondern ein für die Zukunft des Freizeitzentrums (=Bad) wichtiges Zeichen.