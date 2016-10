Wie so oft im Leben, hat es eines Anlassfalles bedurft, um die Situation deutlich zu verbessern. In diesem Fall für fast 60 schwerstbehinderte Kinder, Jugendliche und (teilweise) Erwachsene sowie die 90 Betreuerinnen und Betreuer.

Ein Besuch von Landeshauptmann Erwin Pröll bei seinem Patenkind „Jimmy“ im Perchtoldsdorfer „Schwedenstift“ hat aufgezeigt, was das Team rund um Direktorin Ulrike Götterer zu leisten imstande ist. Trotz – bedingt durch die antiquierten Räumlichkeiten – widrigster Umstände.

Sieben Jahre später ist den Betreuern und den Klienten ein Quantensprung in den Neubau, dem nunmehrigen „NÖ Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf“ geglückt. Um knapp 12 Millionen Euro. Kein Cent zu wenig: „Für Menschlichkeit muss Geld da sein“, bringt es auch Pröll auf den Punkt.

Und diese Menschlichkeit ist auch am neuen Standort in der Theresienau in jedem Eck, in jeden Winkel zu spüren. Das, was das Betreuerteam physisch und auch psychisch zu leisten hat, ringt Außenstehenden eines ab: tiefen Respekt.