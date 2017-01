Es ist Jahre her, als der damalige VP-Bürgermeister Johannes Unterhalser in einem NÖN-Gespräch anmerkte, das Schloss Biedermannsdorf kaufen zu wollen. Die Verhandlungen mit der Grundstückseigentümerin, der Stadt Wien, würden laufen.

Jetzt ist der Zug abgefahren. 6,3 Millionen Euro auf den Tisch zu blättern, war für die knapp 3.000-Seelen-Gemeinde ein Ding der Unmöglichkeit.

Die gute Nachricht: In der neuen Eigentümerin des Areals, der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), hat Bürgermeisterin Beatrix Dalos, VP, eine kompetente Ansprechpartnerin bekommen. So wird etwa der langjährige Wunsch, das Gemeindeamt, das schon lange aus allen Nähten platzt, ins Schloss zu verlegen, kein unmöglicher bleiben. Wie überhaupt das gemeinsame Entwickeln einer Liegenschaft zwischen BIG und Gemeinde schon in Mödling – Stichwort: Gendarmeriezentralschule – bestens geklappt hat.

Bleibt nur zu hoffen, dass vor allem die notwendigen (Umwidmungs-)Mühlen in Biedermannsdorf schneller mahlen als in der Bezirkshauptstadt.