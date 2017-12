Gerade die Gemeinden rund um Wien wachsen enorm. Der Zuzug aus der Bundeshauptstadt, aber auch aus ländlicheren Gegenden in Richtung Wien hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Das bringt den Kommunen nicht nur höhere Einnahmen aus den Ertragsanteilen vom Bund, sondern zwingt sie auch zum Handeln.

Denn mehr Bewohner brauchen auch ein Mehr an Infrastruktur. Investitionen in Straßen, Siedlungsgebieten, aber auch Kinderbetreuungs- und Senioreneinrichtungen sind unumgänglich. Darüber hinaus stellt ein Zuzug das gemeinschaftliche Leben in einer Gemeinde vor neue Herausforderungen.

Daher sind Veranstaltungen für Neubürger, wie jene in Perchtoldsdorf, eine sinnvolle Aktion, die „Zuzügler“ ihre neue Heimatgemeinde näher vorzustellen. Nicht nur was die Verwaltungsabläufe angeht, sondern auch über die Geschichte, Vereine etc. Denn jede Kommune braucht ein gemeinschaftliches Leben, um zu funktionieren. Allerdings beruht dieses natürlich auf Gegenseitigkeit.