Negative Schlagzeilen über Flüchtlinge gibt es leider zur Genüge. Umso schöner ist es, auch einmal positive Seiten hervorzuheben. Wie an jenem Mödlinger Beispiel:

Junge unbegleitete Asylwerber meinen es ernst, drücken sogar in der HTL die Schulbank, wollen ein neues Leben in Frieden beginnen.

Und dazu ist ein wichtiger Grundstein gelegt worden. Der Verein „tralalobe“, der Lions Club und die stets engagierten Mitglieder des Vereines „Connect Mödling“ haben Wesentliches dazu beigetragen und für eine Bleibe abseits Containern oder Massenunterkünften gesorgt.

Eine richtige Wohnung, in der die 18-Jährigen sich wohlfühlen, den Kontakt zur Bevölkerung suchen, finden und – hoffentlich – halten werden.

Damit sind einige Asylwerber in der glücklichen Lage, höchstpersönlich Integration zu leben. Jetzt liegt es an ihnen, zu zeigen, dass jeder (Spenden-)Cent gut investiert ist. Was angesichts der Bedingung, dass jeder derart unterstützter Flüchtling einen Paten haben muss, kein Problem sein darf.