Mödling hat sich politisch festgelegt. Als „Flachland“-Gemeinde will man den Bürgerinnen und Bürgern mit dem Eislaufen zumindest ein wenig Wintersport vor der Haustüre garantieren. Das ist der Bezirkshauptstadt viel Geld wert – das jährliche Minus beträgt bis zu 400.000 Euro.

Derart viel Geld in einen von der Infrastruktur her schon längst ausgedienten Eislaufplatz zu stecken, ist auf Dauer gesehen nicht zu rechtfertigen, weshalb die Umsetzung des Eishallen-Projekt so etwas wie ein Muss ist. Ein Dach überm (Eislaufplatz-)Kopf trotzt Wind, Schnee, Regen, hohen Temperaturen, macht auch die mehrmalige Eisaufbereitung hinfällig.

Eine nicht unwesentliche Frage bleibt aber offen: Warum muss eine neue Eishalle unbedingt in Mödling stehen? Überregionales Denken ist einem Ballungsraum wie dem Bezirk Mödling durchaus angesagt. Warum nicht die vor Jahren gewälzten Pläne in Wiener Neudorf erneut aufrollen und als Bezirks-Eissporthalle „durchrechnen“ lassen. Als Leuchtturmprojekt für interkommunale Zusammenarbeit.