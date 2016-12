Die Admira ist zur Winterpause eigentlich genau da, wo sie auch am Ende stehen will: Die Lederer-Elf führt die zweite Hälfte der Bundesliga an.

Für mehr hätte es eine „Ausreißer-Saison“ wie 2015/2016 geben müssen. Dass dies mit den Abgängen und der Doppelbelastung kaum möglich sein würde, war den Verantwortlichen bewusst. So gesehen kann man vollends zufrieden sein – ist man aber nicht.

Denn der Herbst war, trotz Platz sechs, irgendwie durchwachsen. Für viele Spiele galt: Optisch besser, aber mit zu vielen, schweren Eigenfehlern oder zu wenig Zielstrebigkeit. Kurz gesagt: Man machte sich selbst das Leben schwer.

Das spricht aber auch für das Potenzial der Mannschaft. Denn trotz eines durchwachsenen Herbstes verkaufte sich die Admira international teuer, steht im Cup-Viertelfinale und überwintert auf Platz sechs in der Bundesliga. Wenngleich potenzielle Leistungsträger wie Grozurek, Vastic oder Spiridonovic eher selten helfen konnten und obwohl Neuzugänge wie Cabrera und Roguljic bisher überhaupt keine Rolle spielten.

Die Mannschaft hat genug Qualität, um in der Rückrunde eine noch bessere Figur zu machen. Neuzugänge sind nicht notwendig. Vielmehr gilt es, die schlummernde Klasse einiger (wieder) hervorzurufen.