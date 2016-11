Der Knoten dürfte geplatzt sein: Nicht nur bei Thomas Ebner, sondern bei der Admira generell. Gefälliges Spiel, aber zu ineffizient und mit zu einfachen Gegentoren – diesen Vorwurf mussten sich die Südstädter zuletzt öfter gefallen lassen. Zumindest der Punkt mit dem gefälligen Spiel stimmte jedoch positiv. Zurecht, wie sich gegen den WAC herausstellen sollte.

Gegen Wolfsberg lieferten die Südstädter zweifelsohne die bisher beste Saisonleistung ab. In einem Spiel erzielte man fast halb so viele Tore, wie in den 14 Runden davor. Hinten bis zur 91. Minute fehlerlos, vorne mit dem allerletzten „Punch“. Wie Ebner beim 4:0, als er den Ball ansteuerte wie ein Kampfhund ein Stück rohes Fleisch und diesen über die Linie drückte.

Nach guten, aber unbelohnten Leistungen, passte dieses Mal alles zusammen – und in erster Linie das Ergebnis. Die Admira zeigte, wozu sie imstande ist. Freilich spielte auch ein etwas lethargisch wirkender WAC mit.

Geistig müde: Das könnte aber auch auf die kommenden Gegner zutreffen. Salzburg kassierte zwei der drei Liganiederlagen nach Euro League Spielen und auch Leader Sturm war nach anfänglicher Euphorie zuletzt nicht mehr ganz auf der Höhe. Ein guter Zeitpunkt für „Bonuspunkte“ also ...