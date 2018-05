Wie festgefahren die Situation zwischen Asfinag und der Gemeinde Wiener Neudorf sein muss, kann man nur erahnen. Die geplante Demonstration für die Einführung von Tempo 80 auf der A2 ist jedoch ohne Umschweife ein eindeutiges Signal für Konfrontation. Rechtlich ist die Vorgangsweise einwandfrei, wie Bezirkshauptmann Philipp Enzinger bestätigt.

Die Vertreter der Asfinag konnten ihr Unverständnis jedoch kaum verbergen. Die Gemeindeführung hält sich mit ihrer Begründung noch zurück, will dies medienwirksam in einer Pressekonferenz kundtun. Nachdem man den Verhandlungstisch nun verlassen hat und lieber die A2-Auffahrt für einen Nachmittag sperrt, scheint eine amikale Lösung in weite Ferne gerückt.

Doch nur auf diese Weise kann tatsächlich eine langfristige Lösung gefunden werden. Die Demo ist ein forscher Angriff und wirkte in wenig wie Verzweiflung. Letztlich ist es wohl auch ein Schritt zu viel, doch das Thema am köcheln zu halten, ist für Wiener Neudorf die halbe Miete. Eine Lösung wäre dann die Ganze.