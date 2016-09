Das Theater um die geplante und später gestrichene Tiefgarage im Landesklinikum Mödling geht weiter. Ausschlaggebend dafür ist in erster Linie die Stadt-SPÖ, die einfach nicht locker lassen will. Nun will die Truppe um die rote Fraktionschefin Silvia Drechsler die Garage per Petition erzwingen.

Doch tatsächlich ist dieser Zug längst abgefahren. Dem Abänderungsantrag wurde stattgegeben, die Parkplätze unter der Erde sind vom Tisch. Bautechnisch könnten sie zwar, laut SPÖ, auch noch im Nachhinein hergestellt werden, realistisch ist das jedoch kaum. Dessen sind sich auch die Roten bewusst.

Abgesehen von den überschaubaren Erfolgschancen der SPÖ-Aktion, ist es mittlerweile verwunderlich, warum Drechsler & Co. so unnachgiebig sind. Denn nur weil es eine – kostenpflichtige – Tiefgarage gibt, heißt das noch lange nicht, dass sich die Parksituation verbessert. Wer einen Gratis-Stellplatz im Umfeld des Spitals findet, wird diesen auch dann nehmen. Langfristig bedarf es anderer Lösungsansätze. Die SPÖ sollte die Tiefgarage vergessen und sich darauf konzentrieren.