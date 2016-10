Kommende Woche ist also so weit. Die neue Eigentümerin des Südstadtzentrums, die Firma Immovate, präsentiert am 13. Oktober ihre Pläne für das Einkaufscenter. Seit Jahren geht es mit dem Standort in der bevölkerungsreichen Südstadt stetig steil bergab. Verbesserungen wurden schon des Öfteren versprochen. Doch am Ende standen Gemeinde und Bürger wieder mit leeren Händen da.

Mit der neuen Eigentümerin soll das nun anders werden – so die große Hoffnung der Kommune. In etwas mehr als einem Jahr wurde nun ein neues Südstadtzentrum geplant. Doch Pläne sind eine Sache, die Umsetzung wieder eine ganz andere. Vizebürgermeister Andreas Stöhr von der Liste Aktive gab bereits zu, dass es noch zumindest zwei Jahre bis zu einer tatsächlichen Realisierung dauern wird. Das große Ziel muss nun sein, das Projekt nicht erneut versanden zu lassen.

Und da ist nicht nur der Betreiber, sondern auch die Gemeinde gefordert. Denn sie ist es letztendlich, die den Bewohnern der Südstadt helfend zur Seite stehen muss. Den Plänen müssen nun Taten folgen.