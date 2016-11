Nach dem 2:0-Sieg im Spitzenspiel steht Vösendorf erstmals in dieser Saison ganz oben in der Tabelle. Die Michorl-Truppe hatten vor der Saison nur die wenigsten als Titelkandidat auf der Rechnung.

Klare Favoriten, wie man sie in der letzten 2. Landesliga Saison mit Stripfing und Bruck hatte, sind heuer aber ohnedies schwer auszumachen. Es gilt: Jeder kann jeden schlagen und damit die Devise: „Wer weniger patzt, steht am Ende ganz oben.“ Diesbezüglich stellen sich die Vösendorfer bis dato ganz gut an.

Nur einen wirklich Ausrutscher gab es: 0:4 in Leopoldsdorf. In Scheiblingkirchen kann man mit 0:2 verlieren. Das war es dann auch schon mit den Niederlagen des ASV. Vor allem zu Hause ist man eine Macht: Nur zum Auftakt gegen Stockerau (1:1) ließ man Punkte liegen, die restlichen fünf Partien wurden gewonnen.

Das erinnert stark an die Aufstiegssaison der Gebietsliga, wo Vösendorf im eigenen Stadion nur eine Niederlage sowie ein Unentschieden hinnehmen musste. Behält der ASV diese Punktausbeute bei, wird man wohl auch am Ende ganz oben stehen.

Nach einem Jahr Akklimatisation ist man am besten Weg zurück in eine alte Sphäre, aus der man sich 2011 verabschiedete: Die 1. NÖN Landesliga.