Das Objekt in der Jägerhausgasse 1 in Mödling (Vorderbrühl) war stets mit dem Thema „Flüchtlinge“ verbunden. Von 2011 bis 2015 führte der „Verein Menschenrechte“ das „Kompetenzzentrum Integration Mödling“, das wiederum aus dem ehemaligen „Liese Prokop- Integrationswohnhaus“ des Österreichischen Integrationsfonds hervorgegangen war. Bis zu 130 Asylberechtigte fanden in knapp 50 Wohneinheiten vorübergehend Unterkunft.

Als „Sonderbetreuungsstelle“ des Innenministeriums geriet das Haus in der Zeit des Flüchtlingsansturms vermehrt in negative Schlagzeilen. Damit ist es jetzt definitiv vorbei. Das Gebäude ist geschlossen, dient nur noch als „Reserve“ für den Fall der Fälle.

Mödlings Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, sollte nichts unversucht lassen, seine Ideen – etwa nach „Jungem“ oder „Betreutem Wohnen“ – der Grundstückseigentümerin (Bundesimmobiliengesellschaft) und dem Ministerium zu präsentieren. Dass 50 Wohneinheiten leer stehen – oder gar verfallen – kann nicht der Weisheit letzer Schluss sein.