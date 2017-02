Um den Umstieg ins öffentliche Verkehrsmittel attraktiv zu gestalten, müssen nicht nur die Verbindungen stimmen. Auch am Komfort darf es nicht mangeln. Da ist es ein No-Go, wenn Fahrgäste ihre gekauften Tickets nur durch Verlassen des Zuges an der Wiener Stadtgrenze entwerten können.

Die unzähligen Beschwerden vieler Mödlingerinnen und Mödlinger haben nunmehr den Verkehrsverbund Ost (VOR) und die ÖBB zum Zurückrudern bewegt. Niemand verliert das Gesicht, wenn man einen Fehler einsieht – und nachbessert. Das – vorläufige – Revival der Entwerter steht auch am Bahnhof Mödling bevor, an einer „smarten“ Lösung via Handy, Computer wird gefeilt.

Komfort ist auch, wenn am direkten Weg zum Bahnsteig ein Fahrkartenautomat situiert ist. Der fehlt beim Bahnbrücke-Abgang zum Bahnhof Mödling seit Jahren. Trotz Drängens der Gemeinde. Jetzt geht die Kommune sogar so weit, das Projekt finanziell unterstützen zu wollen. Womit sich die ÖBB die Frage gefallen lassen müssen: Woran scheitert jetzt noch die Umsetzung?