Mit dem BRUNO gibt es in Brunn am Gebirge seit Anfang 2015 ein hochmodernes Veranstaltungszentrum. Damit konnte die Gemeinde ihr Angebot mit Sicherheit qualitativ in neue Sphären heben. Doch was neu ist, ist nicht nur schön, sondern zumeist auch teuer. Oder zumindest teurer als das Alte.

So verhält es sich auch mit dem BRUNO. Die Gemeinde sieht sich verpflichtet – und das ist sie auch, immerhin geht es hier um Gelder der Allgemeinheit – die Wirtschaftlichkeit der neuen Eventhalle zu wahren. Doch Preise von rund 2.000 Euro pro Veranstaltungstag sind eben nicht für jeden leistbar. Vor allem die örtlichen Vereine schnaufen bei diesen Preisen.

Die Kommune versucht zwar, dem mit einer Subvention entgegenzukommen, dennoch bleiben zumindest 800 Euro über. Der Spagat ist schwer, keine Frage. Dennoch dürfen Gemeinde eins nicht vergessen: Ihre Veranstaltungszentren entstehen im Auftrag ihrer Bürger, daher sollte sie sie auch nutzen können. Das sollte schon in der Planung einer neuen Halle miteinbezogen werden, denn was zu teuer ist, nutzt niemandem.