Nach dem Großeinsatz der Sicherheits- und Rettungskräfte in Guntramsdorf herrschen Fassungslosigkeit und Wut: sechs unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Afghanistan – die Mehrheit davon aus einer Betreuungseinrichtung im Bezirk Tulln (!) – ziehen betrunken durch die Marktgemeinde, demolieren Fahrzeuge, verletzen Personen und treten auch auf Polizisten ein.

Der blaue Ruf nach dem „Ausländer raus aus Guntramsdorf!“ kam umgehend, Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, hat besonnener reagiert. Auch weil er weiß, dass mit einem Aufschrei alleine nichts bewirkt werden kann. Die Problematik wird im Rahmen eines Sicherheitsgipfels genau beleuchtet, die Konsequenzen gezogen.

Was nicht passieren darf, ist, dass jetzt die Arbeit in den einzelnen bislang hervorragend funktionierenden Betreuungsstellen (in Guntramsdorf etwa „Haus Veli“, „Asylcare“) schlechtgeredet wird.

Was mit den straffällig gewordenen Asylwerbern zu passieren hat, ist einzig und alleine Sache der Gerichte und Behörden.