In Mödling ist erneut eine Diskussion über die Wertigkeit von Straßenzügen entbrannt. Fakt ist, dass die Bezirkshauptstadt über wenige aufnahmefähige Verkehrsadern verfügt, die auch als solche qualifiziert sind (Bundes- und Landesstraßen).

Ebenso ist aber klar, dass sich Verkehrsteilnehmer aller Art die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten suchen, um ans Ziel zu kommen. Das führt eben auch dazu, dass augenscheinlich unbedeutende Straßen von der aktuellen (Verkehrs-)Landkarte Mödlings nicht wegzudenken sind. Und dazu zählt die Josef-Lowatschek-Gasse als – wenn auch von der Fahrbahnbreite her enger – Schleichweg von der A2-Anschlussstelle Wr. Neudorf bis zur Neusiedler Straße allemal.

Die Verlagerung dieses Verkehrsstromes auf Parallelverbindungen wie die Guntramsdorfer Straße oder die Schiller-Straße hätte eines zur Folge: einen Aufschrei der ebendort wohnenden Anrainer.

Was aber, egal in welcher Straße, garantiert werden muss, liegt auf der Hand: die Anrainer haben ein Recht auf Verkehrssicherheit in ihrem Grätzel.