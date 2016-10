Die Admira hat sich vor der Länderspielpause ordentlich Luft verschafft. Vor zwei Wochen war in der Südstadt nach drei Debakeln in Folge sprichwörtlich Feuer am Dach.

Und nun? Sieben Punkte Vorsprung auf den Letzten, mit nur vier Punkten Rückstand sogar die Wiener Großklubs in Reichweite. Die Adaption der Spielanlage hat sich ausgezahlt, wesentlich wichtiger war aber: In der Südstadt wurde Ruhe bewahrt. Genauso wie vor Kurzem nicht alles schlecht war, ist jetzt aber nicht alles gut.

Die Admira hat spielerisch noch ordentlich Luft nach oben. Mag sein, dass man mit Schösswendter und Siebenhandl Qualität verlor, das kann aber nicht als Ausrede für die Offensive gelten. Diese blieb so gut wie unverändert und bewies im Vorjahr, dass es wesentlich besser geht. Nachdem die Abwehr stabilisiert wurde, wartet im Angriff also die nächste Baustelle.

Noch mehr „Sanierungsbedarf“ herrscht zwei Etagen tiefer. Die Admira Juniors sind weiter sieglos und am Tabellenende der Regionalliga. Vier Punkte fehlen auf die vorletzten St. Pöltener – langsam aber sicher ist man zum Punkten verdammt. Denn auch wenn es sich „nur“ um die Juniors handelt: Mit einem Abstieg in die Landesliga könnte das Konstrukt des Ausbildungsvereins Admira gehörig ins Wanken geraten.