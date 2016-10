Guntramsdorf, Wiener Neudorf und Perchtoldsdorf: Drei unterschiedliche Vereine in drei verschiedenen Spielklassen – und doch gibt’s Gemeinsamkeiten.

Alle drei Vereine wären in der letzten Saison eigentlich sang- und klanglos abgestiegen. Zwangsabstiege in der Ersten Liga, die Auflösung von Ober-Grafendorf in der 1. Landesliga sowie Perchtoldsdorfs „Deal“ mit Mitterndorf, die quasi freiwillig abstiegen, retteten die Vereine aber letztlich.

Verlängerte Agonie, dachten sich wohl viele. Zu eklatant war der Qualitätsunterschied zum restlichen Teil der Liga in allen drei Fällen. Was sollte sich ein Jahr später denn schon großartig ändern? Vieles, wie die drei Klubs eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Perchtoldsdorf hat schon jetzt doppelt so viele Punkte wie im Vorjahr, Wiener Neudorf und Guntramsdorf könnten nächste Runde ihre Marke des letzten Jahres knacken. Tatsächlich ist für die beiden letztgenannten Teams sogar die Tabellenspitze in Reichweite ...

Der Abstiegskampf war offenbar eine wichtige Erfahrung für alle drei Vereine. Wie sehr so etwas zusammenschweißen kann, sah man auch schon bei der Admira in der Bundesliga, die es nach dem knappen Klassenerhalt im Jahr darauf in die Euro League schaffte.