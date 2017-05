Von Daxbacher über Benbennek bis hin zu Büskens und Canadi: In der Bundesliga mussten in dieser Saison schon einige Trainerverträge vorzeitig aufgelöst werden. So mühsam wie zwischen der Admira und Oliver Lederer gestaltete es sich aber nirgendwo.

Das hat mehrere Gründe, die nicht nur der Admira geschuldet sind. Was wirklich am Verhandlungstisch oder „im Hintergrund“ passiert ist, wissen nur die Beteiligten. Die Südstädter hüllen sich in Schweigen, argumentieren dies mit der eigenen Professionalität. Nachvollziehbar, aber nicht gerade clever. So stand man in der Öffentlichkeit wie der „Bad Boy“ da.

Das warf einen Schatten auf die außergewöhnlichen Leistungen auf und abseits (Lizenz) des Rasens. Dass der Fall gefühlt so oft thematisiert wurde, wie die „Rapid-Krise“, muss Lederer angekreidet werden. Der betonte zuletzt zwar, er wolle nicht, dass dieses Thema zwischen ihm und der Admira immer für negative Presse gegenüber dem Verein sorge. Nicht zuletzt der angestrebte Job bei „Sky“ lässt aber das Gegenteil erahnen.

Lederer, sein Berater und selbstverständlich Sky wussten, dass diese Doppelfunktion keinen großen Anklang in der Südstadt finden wird. Zumal der Ex-Trainer ausgerechnet bei Admira gegen Rapid als Experte debütieren sollte. Das nennt man wohl Öl ins Feuer gießen …