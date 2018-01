Bei der SVg Guntramsdorf ging es im letzten halben Jahr turbulent zu. Mit Manfred Bleidt, Peter Kautzner und Perry Krakowitsch wurde das Team seit Beginn der Sommervorbereitung von drei verschiedenen Trainern betreut.

Auch Krakowitsch durfte nicht weitermachen, nun soll Boban Ziljkic zusammen mit Michael Zulus die Mission Klassenerhalt schaffen – und die ist keinesfalls eine „Mission Impossible“. Denn trotz des letzten Tabellenplatzes und mickrigen fünf Punkten aus dem Herbst, befinden sich mit Stockerau und den SCWN Amateuren zumindest zwei Teams in Reichweite.

Die bisherige Transferpolitik lässt die Hoffnung auf ein positives Frühjahr aber schrumpfen. Mit Erhart, Ehrenberger und Werner sind drei Stammkräfte aus dem Herbst weg. Erhart war so nebenbei auch noch bester Torschütze (6). Auch Datler stand immerhin in sieben Spielen in der Startelf, zudem soll Dauerbrenner Pegac bei Casino Baden ein Thema sein.

Auf der anderen Seite dürfte es mit Bajramovic und Orgelmeister bislang nur zwei Neue geben – die wurden vom Verein aber noch nicht bestätigt. Diesbezüglich sollte sich bald etwas tun, denn da müssen noch einige Verstärkungen her. Sonst endet die Aufholjagd Guntramsdorfs, ehe sie überhaupt begonnen hat.