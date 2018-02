Als Sieger der Herzen verließen die Admira-Kicker den Rasen der Red Bull Arena. Hauchdünn schrammte man an einem Punktgewinn beim Meister vorbei.

Was soll‘s, in Salzburg werden noch andere Teams verlieren. Ein Achtungserfolg in Sachen Kampfgeist war es allemal. Dennoch darf das knappe Resultat beim bei Weitem noch nicht auf Hochtouren agierenden Ligakrösus nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Admira ein sehr schweres Frühjahr erwartet. 18,6 Jahre betrug das Durchschnittsalter der Bank in Salzburg (Keeper Kuttin ausgenommen). Die vielen – teils langen – Ausfälle, zwingen Trainer Ernst Baumeister viele Youngsters früher in Stellung zu bringen, als es im lieb ist.

Und dann wäre da natürlich noch der Verlust von Christoph Knasmüllner, der alleine ein Drittel der Admira-Tore erzielte. Mit Alexander Merkel hat man einen Mann mit Potenzial, der nächste „Knasi“ zu werden, an Land gezogen. Doch das wird noch dauern. Der 25-Jährige hatte lange Zeit keine Spielpraxis. Wie auch die jungen Spieler Zeit brauchen werden, um allmählich die Rollen der Verletzten sowie der „scheidenden“ Protagonisten a la Sax und Wostry zu übernehmen.

Das Leitwort der nahen Admira-Zukunft lautet Geduld.