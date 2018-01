Eine etwas mehr als 9.000 Einwohner zählende Gemeinde mit zwei Fußballvereinen – das gibt es nicht allzu oft. Guntramsdorf hat sie, zwei Klubs in unterschiedlichen Vereinsfarben und Ligen. Die sportliche Situation ist momentan aber fast ident.

Sowohl die 1. SVg Guntramsdorf als auch der ASK Eichkogel stellen in ihrer jeweiligen Liga das Tabellenschlusslicht. Beide Teams vollzogen in der Winterpause einen Trainerwechsel und in beiden Mannschaften veränderte sich der Kader maßgeblich. Zusammengefasst gingen auf beiden Seiten arrivierte Spieler, dafür wurden durchwegs junge Perspektivkicker geholt.

Auf dem Papier also eher ein Qualitätsabfall – das muss aber nicht so sein. Vielleicht war gerade dieser Umbruch notwendig, um das Ruder noch einmal herumzureißen. Möglicherweise war der eine oder andere Spieler im Spätherbst seiner Karriere aus Einstellungsgründen nicht mehr die erhoffte Stütze im Abstiegskampf.

Die jungen Spieler werden jedenfalls alles versuchen, um sich bei ihren neuen Vereinen zu beweisen und durchzusetzen – und dementsprechend auch für frischen Wind und Optimismus sorgen. Grundvoraussetzungen, um einen schon abgeschriebenen Karren doch noch aus dem Dreck zu ziehen.