Als Amir Shapourzadeh im Dezember letzten Jahres sein Amt als Admira-Manager antrat, sahen viele Fans in dem 35-Jährigen den „Statthalter“ des Geldgebers Flyeralarm. Einen Mann, der ohne Rücksicht auf Verluste den Willen des Investors durchpeitscht.

Die umgehend folgende Ablöse des langjährigen Admira-Trainers und Publikumsliebling Oliver Lederer wirkte da nicht gerade beruhigend. Dass man einen jungen österreichischen Trainer mit einem 52-jährigen Kroaten ersetzte, stieß zunächst auf noch weniger Begeisterung.

Das taten generell wenige Vorgänge in der noch jungen Ära Shapourzadehs. Sei es Lederers Ablöse, das Einbeziehen des Hauptsponsors in den Vereinsnamen oder die personellen Veränderungen in der Akademie. Shapourzadeh nahm diese „Image-Hypothek“ in Kauf, rechtfertigte jegliche Entscheidung damit, „im Sinne des Vereins“ zu handeln.

Keine Plattitüde, wie sich herausstellen sollte. Die Kampfmannschaft spielt trotz unerwartetem Monschein-Abgang und Trainerwechsel um „Europa“, die Aka-Teams finden sich alle in den Top-Fünf wieder und so nebenbei holte man die Lizenz in erster Instanz – was von wirtschaftlicher Gesundung zeugt. Die Image-Hypothek sollte mittlerweile abbezahlt sein.