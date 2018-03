Die Admira. Ein Ausbildungsverein par excellence. Jahr für Jahr werden junge Talente in die Kampfmannschaft gehievt, um die Löcher zu stopfen, die abgewanderte (meist routiniertere) Spieler hinterlassen haben. Kaderumwälzungen gehören zum Geschäft. Konstanz – eine Art Fremdwort in der Südstadt.

Aber auch am Trainersektor (und natürlich auch auf Funktionärsebene) tat sich bei der Admira in den letzten Jahren so einiges. Zumindest, was die „erste Reihe“ betrifft. Denn mit Co-Trainer Michael Horvath und Torwarttrainer Walter Franta blieben zwei wesentliche Positionen unverändert – zwei immens wichtige. Denn auch wenn Chefcoach Ernst Baumeister im Rampenlicht steht und das Lob für die starke Saison der jungen Admira einheimst: Er weiß, was er an seinem Stab hat.

Dass er in Horvath einen künftigen Admira-Chefcoach sieht, daraus machte Baumeister nie ein Geheimnis. Dass untermauern auch die vielen Kompetenzen, die der 61-Jährige Horvath überlässt. Und Franta? Der machte Jörg Siebenhandl zu einem der besten Torhüter Österreichs und sorgte dafür, dass Andreas Leitner nach Siebenhandls Abgang fast nahtlos an dessen Leistungen anknüpfte.

Horvath und Franta sind zwei wichtige Konstanten im sonst so wechselanfälligen Admira-Gebilde.