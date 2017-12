Ein Problem ohne Lösung.

Die Zuschauerzahlen brachten für die Admira ein ernüchternders Ergebnis. Nicht nur, dass die Südstadt das am schlechtesten besuchte Stadion der höchsten Spielklasse ist, blieb im Vergleich zur Vorsaison zusätzlich noch fast jeder fünfte Platz leer.

Dass das jedoch kein hausgemachtes Problem ist, zeigt der generelle Trend in der Bundesliga. Denn der zeigt nach unten. Vorwerfen kann sich die Admira kaum etwas. Denn wenn selbst bei sportlichem Erfolg die Massen nicht ins Stadion strömen wird der Baumeister-Elf auf knallharte Weise vorgeführt, dass einfach nicht mehr Zuschauerpotenzial vorhanden ist. Ein schwacher Trost: Über verpönte „Erfolgsfans“, die nur bei einem sportlichen Hoch den Verein unterstützen, können sich die eingefleischten Fans nicht beschweren.

Macht die jahrelange Salzburger Dominanz die Liga unattraktiv? Sind die europäischen Topligen via Sky und DAZN der Grund dafür, dass Fußballspiele heutzutage kein Straßenfeger mehr sind? Zwei Argumente, die immer wieder fallen. In Anbetracht der allgemeinen Zuschaeurzahlen in der Bundesliga kann es nur eine Antwort geben: Ja. Denn wenn selbst Sturm Graz als oftmaliger Tabellenführer Zuschauereinbußen hinnehmen muss wird deutlich, dass bei der Fan-Problematik keine Lösung in Sicht ist.