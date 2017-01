Ein erfahrener Spanier für die Innenverteidigung, ein kroatisches Talent fürs Mittelfeld, dessen Verpflichtung sich Red Bull Salzburg einst zwei Millionen Euro kosten ließ.

Als die Admira im Sommer Ione Cabrera und Ante Roguljic (auf Leihbasis) holte, erhoffte man sich so einiges. Doch die beiden Spieler wurden ihrer Visitenkarte in keiner Weise gerecht. Am Ende bleiben knapp 250 Minuten, die beide Kicker zusammen für die Admira in der Bundesliga am Feld standen.

Roguljic ist bereits weg, Cabrera spielt in den Planungen von Trainer Damir Buric keine Rolle mehr. Im Sommer wurde übrigens auch die Leihe mit Markus Blutsch verlängert, der im Herbst ebenfalls nicht über ein paar Kurzeinsätze – vom Cup abgesehen – hinauskam. Dem 21-Jährigen wurde ebenfalls ein Wechsel nahegelegt.

Überraschend und umso positiver ist dafür die Entwicklung von Fabio Strauss, der von Bundesligaabsteiger Grödig verpflichtet wurde. Der 21-Jährige brachte die Eingewöhnungsphase rasch hinter sich und gehört seit Oktober zum Stammpersonal in der Abwehr.

Einer von Vieren also – eine gute Quote sieht anders aus. In der Südstadt muss man sich ankreiden lassen, dass man im Sommer bei Transfers und Kaderplanung nicht wirklich ein gutes Händchen bewies.