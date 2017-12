ÖLSZ-Leiter Wolfgang Moser war die Betroffenheit anzumerken, als er mit den Missbrauchsvorwürfen konfrontiert wurde.

Moser ist ein moderner Pädagoge, der selbst ein katholisches Internat besucht hat und sich „von alten Erziehungsmethoden völlig distanziert“.

Dennoch beginnt Moser natürlich darüber nachzudenken: Können solche Riten auch in meiner Amtszeit vorgefallen sein? Habe ich alles unternommen, so etwas zu unterbinden?

Selbstreflexion und eine offene Diskussion zu diesem Thema sind auch wesentlich, um derartigen Vorfällen so gut wie möglich entgegenzuwirken oder vorzubeugen.

Und das ÖLSZ tut und tat viel, um die Wahrscheinlichkeit von Missbrauchsfällen so gering wie möglich zu halten. Mit Vertrauenspersonen und Psychologen, die immer für die Jugendlichen da sind, sowie Fortbildungsseminaren für die Belegschaft zu diesem Thema, lässt man nichts unversucht.

Dass es dennoch immer wieder Einzelfälle geben kann und wird, weiß Moser selbst. Nicht nur in Sportinternaten, sondern auch in anderen Schuleinrichtungen. Am Ende des Tages sind es noch immer pubertierende Jugendliche, die eben ab und an Dummheiten begehen. Wichtig ist, dass die unvermeidbaren Einzelfälle nicht zum Usus werden.