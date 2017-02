Die ersten beiden Partien der Admira im Frühjahr hatten es in sich. Mit Altach kam der Winterkönig, dann folgte das Gastspiel im Hexenkessel von Rapid. Mit zwei Punkten ist die Ausbeute der Südstädter dabei durchaus passabel.

Auch wenn die Spiele selbst harte Arbeit – vor allem in der Defensive – mit sich brachten: Im Grunde genommen waren es dankbare Aufgaben. Denn die Südstädter gingen als „Underdog“ in die Partie, hatten nichts zu verlieren. Ideal für Trainer Damir Buric, um eine defensive Ausrichtung zu argumentieren und dem Gegner das Spiel zu überlassen.

Gegen den kommenden Gegner aus Ried sieht das anders aus. Die Oberösterreicher sind der klare Verlierer der bisherigen Frühjahrssaison, rutschten von Platz acht auf den letzten Rang ab. Die Rote Laterne übernahmen die Innviertler durch eine 1:6-Niederlage gegen Salzburg. Kurz gesagt: Das Selbstvertrauen der „Wikinger“ ist am Boden.

Dementsprechend wird Ried am Wochenende auch in der Südstadt auftreten: Abwartend, zurückgezogen, auf Chancen lauernd. So, wie die Admira die ersten beiden Spiele anlegte. Diesmal stehen die Südstädter selbst unter Zugzwang. Ein Unentschieden wäre da eher eine Enttäuschung.