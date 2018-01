Im Herbst sehnte man in Vösendorf die Rückkehr von Stürmer Michael Koller lange Zeit herbei, jetzt wurde er aussortiert. Nur vier Meisterschaftsrunden absolvierte der 35-Jährige verletzungsbedingt, aus dem Durchstart im Frühjahr wird jetzt nichts mehr.

Noch überraschender kam da die Trennung von Kenan Yürük, der im Herbst in allen Spielen – und da fast immer über die volle Distanz – am Feld stand. Zumal Yürük seit 2014 für Vösendorf aufläuft und als 29-jähriger Innenverteidiger im besten Fußballeralter ist. Dem entgegen erfolgte der Abschied von Tobias Graf nicht ganz aus heiterem Himmel. Der 22-Jährige spielte in den ersten drei Runden und ab dann (verletzungsbedingt) keine einzige Minute mehr.

Vom Ex-Vienna-Spieler mit Admira- und Sturm-Vergangenheit hatte man sich mehr erwartet. Was wohl für alle drei Aussortierten gilt. Denn eines wird Koller, Yürük und Graf einen: Sie gehörten zu den teureren Spielern im Kader.

Mit Platz sieben und 14 Punkten Rückstand auf die Spitze verlief der Herbst generell alles andere als zufriedenstellend. Dass sich Vösendorf nun also einen Sparkurs verpasst und jungen Spielern die Chance gibt, ist für die Geschassten hart, aber aus Vereinssicht nachvollziehbar.