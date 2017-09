Nachdem der SVg Guntramsdorf 2014 der Aufstieg gelang, schien das Abenteuer 2. Landesliga Ost nur zwei Jahre später wieder vorbei.

Unter Robert Haager als Trainer landete die SVg am letzten Platz. Nur weil Bruck die Relegation gegen Eggenburg für sich entschied, es somit keinen Absteiger gab, blieb Guntramsdorf oben. Haager musste gehen, der Gebietsliga-Meistermacher Peter Kautzner kehrte zurück – und es ging steil bergauf.

Guntramsdorf landete auf Platz sechs, holte fast doppelt so viele Punkte wie in der Vorsaison. Doch Kautzner hatte keine Lust mehr auf den Trainerposten, wollte sich in die sportliche Leitung zurückziehen. Er bestimmte mit Manfred Bleidt selbst seinen Nachfolger – und ließ sich damit lange Zeit. Dennoch blieb der Kader erhalten, wurde mit Wernitznig und Datler noch aufgewertet.

Einer erneuten positiven Saison stand also nichts im Wege. Dann entließ Kautzner aber seinen eigens bestimmten Nachfolger noch in der Vorbereitung und übernahm selbst wieder – um sich letztlich neuerlich zu verabschieden.

Jetzt steht Guntramsdorf da, wo es sich bereits im Juni 2016 befand – am letzten Tabellenplatz. Das Tohuwabohu ging nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Diese Durststrecke war hausgemacht und vermeidbar.