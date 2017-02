Gleich drei neue Trainergesichter gibt es beim Frühjahrsauftakt der Tipico Bundesliga am kommenden Wochenende zu begutachten. Gerald Baumgartner übernahm den SV Mattersburg, Martin Scherb dockte in Altach an und Damir Buric leitet in der Südstadt die Geschicke.

Die beiden Letztgenannten stehen einander dabei gleich im ersten Spiel gegenüber. Ein mit Spannung erwartetes Duell, vor dem Prognosen angesichts der langen Winterpause und der neuen Trainersituation allerdings schwerfallen.

Klar ist hingegen die Rollenverteilung: Altach steht an der Tabellenspitze, ist Favorit. Die Vorarlberger spielten bisher im Konzert der Großen mit.

Klubs aus der unteren Tabellenhälfte erwiesen sich so gut wie nie als Stolperstein. Die Admira musste das am eigenen Leib erfahren, verlor alle drei Partien im Herbst.

Neo-Altach-Coach Scherb hat bei seinem Debüt so gesehen den wesentlich größeren Druck. Im Ländle erwartet man sich, dass der Erfolgslauf seine Fortsetzung nimmt. Schließlich ging dieser auch nach dem Abgang von Damir Canadi unter Interimscoach Werner Grabherr weiter.

Für Buric und die Admira ist es hingegen eine große Chance. Mit einem Erfolg würden wohl viele Kritiker der abrupten Lederer-Ablöse verstummen.